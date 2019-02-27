В орловской деревне при пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-27T12:28:18+03:00

В орловской деревне при пожаре в жилом доме погиб 47-летиний мужчина Фото: Архив "КП"

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При пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина. Трагическое ЧП произошло в деревне Васильевка Залегощенского района поздно ночью 26 февраля.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 квадратных метра, обрушилась крыша, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, возгорание могло произойти из-за использования самодельных электроустановок. Размер ущерба устанавливается.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU