На комплекс ГТО на Орловщине выделено больше миллиона рублей
В этом году в Орловской области на внедрение комплекса ГТО будет выделено миллион 300 тысяч рублей из бюджета области. Речь об этом шла на аппаратном совещании в обладминистрации.
Глава региона Андрей Клычков отметил, что одна из задач Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года – это повышение уровня физической культуры населения.
- В целом в рамках реализации плана мероприятий будет увеличено количество участников сдачи норм ГТО, открыты центры тестирования в муниципалитетах. Их предстоит оснастить малыми спортивными площадками. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 30 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Отметим, что в прошлом году почти 2 тысячи орловцев сдали нормы ГТО. 400 человек получили золотые знаки отличия.
ИСТОЧНИК KP.RU