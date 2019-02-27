На комплекс ГТО на Орловщине выделено больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-27T11:30:51+03:00

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В этом году в Орловской области на внедрение комплекса ГТО будет выделено миллион 300 тысяч рублей из бюджета области. Речь об этом шла на аппаратном совещании в обладминистрации.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что одна из задач Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года – это повышение уровня физической культуры населения.

- В целом в рамках реализации плана мероприятий будет увеличено количество участников сдачи норм ГТО, открыты центры тестирования в муниципалитетах. Их предстоит оснастить малыми спортивными площадками. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 30 миллионов рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в прошлом году почти 2 тысячи орловцев сдали нормы ГТО. 400 человек получили золотые знаки отличия.

ИСТОЧНИК KP.RU