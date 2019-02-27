В Орле микроавтобус въехал в опору моста, пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-27T10:45:15+03:00

Семилетний мальчик не был пристегнут ремнем безопасности

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Накануне, 26 февраля, в Орле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Утром вторника микроавтобус марки «Фольксваген» въехал в опору Герценского моста.

Авария произошла в начале восьмого утра. Водитель на микроавтобусе ехал по межквартальному проезду со стороны улицы Революции в сторону улицы Герцена.

- В нарушение п. 10.1 ПДД РФ водитель не учел дорожные условия и допустил наезд на препятствие(опору моста), - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Позже, около 10-ти утра, поступила информация из детской больницы о том, что семилетнему мальчику-пассажиру автомобиля потребовалась медицинская помощь. В УГИБДД отметили, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Мальчику назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU