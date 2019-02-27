СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-27T10:43:52+03:00

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Иномарка, автобус и камаз столкнулись под Орлом во вторник утром, 26 февраля. Водитель «МАЗ» следовал по автодороге «Орел – Тамбов». В районе 3-го километра камаз на небезопасной дистанции врезался в «Тойота Королла», после чего иномарка въехала в попутный автобус «ЛИАЗ».

- Из ООКБ поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель «Тойоты». Сейчас он госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU