СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-27T10:32:47+03:00

Гаджет мужчина сдал в ломбард за 5 тысяч рублей

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Фигурантом уголовного дела стал орловец, похитив планшет у знакомой. С заявлением о пропаже в полицию обратилась владелица гаджета. Женщина рассказала, что к краже может быть причастен 41-летний знакомый, которое временно проживает у ее семьи.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Причастность знакомого женщины к похищению планшетного компьютера подтвердилась: пока хозяйки не было дома, он забрал гаджет и сдал его в ломбард за 5 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Местонахождение похищенного планшета устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU