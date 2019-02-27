СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-27T09:51:47+03:00

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Мастер-класс по основам дефиле пройдет в Орле в субботу, 2 марта. О виде такого искусства расскажет руководитель модельного агентства «LUXE» Мария Епифанова в Центре Своевременного искусства.

- Что такое современная мода и как угнаться за стремительным развитием актуальных трендов? Как не потерять свою индивидуальность, бесконечно следуя популярным образам и тенденциям? Секреты красоты, стиля, успешного позиционирования себя как личности, и основы фотопозирования, - обо всем этом гости узнают на встрече, - поделилась лектор.

Участие в мастер-классе бесплатное. Количество мест ограничено. Для записи нужно оставить контактные данные в обсуждении: https://vk.com/topic-65102184_39332322.

Начало лекции в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU