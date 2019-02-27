Мастер-класс по основам дефиле пройдет в Орле
Мастер-класс по основам дефиле пройдет в Орле в субботу, 2 марта. О виде такого искусства расскажет руководитель модельного агентства «LUXE» Мария Епифанова в Центре Своевременного искусства.
- Что такое современная мода и как угнаться за стремительным развитием актуальных трендов? Как не потерять свою индивидуальность, бесконечно следуя популярным образам и тенденциям? Секреты красоты, стиля, успешного позиционирования себя как личности, и основы фотопозирования, - обо всем этом гости узнают на встрече, - поделилась лектор.
Участие в мастер-классе бесплатное. Количество мест ограничено. Для записи нужно оставить контактные данные в обсуждении: https://vk.com/topic-65102184_39332322.
Начало лекции в 13 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU