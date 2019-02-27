2019-02-27T09:38:16+03:00
Общество

На Орловщине готовятся к пожароопасному периоду

При наступлении благоприятных погодных условий будут приняты меры для обеспечения безопасности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине готовятся к пожароопасному периодуНа Орловщине готовятся к пожароопасному периодуФото: Архив "КП"
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На Орловщине готовятся к пожароопасному периоду. Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсудили чиновники на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 26 февраля.

При наступлении теплой погоды сотрудники МЧС будут патрулировать лесополосу и места массового скопления людей на предмет сжигания листвы и веток. Уже к сегодняшнему дню спасатели проинструктировали более 7 тысяч человек и раздали порядка 3 тысяч памяток.

- Администрация Орла в целях обеспечения пожарной безопасности планирует осуществлять регулярный покос травы. На эти средства в бюджете заложено 6,3 миллиона рублей. В ближайший месяц будет рассмотрен вопрос о целесообразности установки мусорных контейнеров в местах, где организация стихийных свалок наблюдается регулярно, чтобы обезопаситься от пожаров, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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