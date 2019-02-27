Орловский СК проверит в каких условиях живет многодетная мать

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-27T09:24:24+03:00

Дом семьи с шестерыми детьми сгорел, и теперь приходится ютиться в комнатушке в 23 квадрата

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В Орловской области региональным СКР инициирована доследственная проверка после выхода на федеральном канале сюжета об удручающих условиях жизни матери с шестерыми детьми. Их дом сгорел, и теперь приходится ютиться в комнатушке площадью 23 квадрата.

- Данная семья, в которой воспитываются шестеро несовершеннолетних детей, временно проживает в комнате, предоставленной администрацией сельского поселения. Условия для нормального проживания несовершеннолетних детей отсутствуют, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В СК пояснили, что что со стороны следствия будут приняты все необходимые меры для того, чтобы установить все обстоятельства этой ситуации. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию компетентных должностных лиц.

Отметим, что сюжет вышел на Первом канале в программе «Мужское и женское». К журналистам обратилась мать женщины. В эфире она рассказала, что ее дочь злоупотребляет спиртным и ведет аморальный образ жизни. Женщина боится, что детей попросту отнимут.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU