Орловский СК проверит в каких условиях живет многодетная мать
В Орловской области региональным СКР инициирована доследственная проверка после выхода на федеральном канале сюжета об удручающих условиях жизни матери с шестерыми детьми. Их дом сгорел, и теперь приходится ютиться в комнатушке площадью 23 квадрата.
- Данная семья, в которой воспитываются шестеро несовершеннолетних детей, временно проживает в комнате, предоставленной администрацией сельского поселения. Условия для нормального проживания несовершеннолетних детей отсутствуют, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
В СК пояснили, что что со стороны следствия будут приняты все необходимые меры для того, чтобы установить все обстоятельства этой ситуации. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию компетентных должностных лиц.
Отметим, что сюжет вышел на Первом канале в программе «Мужское и женское». К журналистам обратилась мать женщины. В эфире она рассказала, что ее дочь злоупотребляет спиртным и ведет аморальный образ жизни. Женщина боится, что детей попросту отнимут.
«КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU