Два светофора предложили установить активисты в Советском районе Орла

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-27T09:11:53+03:00

Речь идет о пересечениях улиц Лескова и Осипенко, а также Лескова и Тургенева

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Два светофора предложили установить активисты на пешеходных переходах в Советском районе Орла. Соответствующее обращение общественники направили в городскую администрацию. Речь идет о пересечениях улиц Лескова и Тургенева, а также о переходе неподалеку от перекрестка Лескова и Осипенко.

По этим пешеходным переходам ходят дети в школу № 24. Движение на участке очень интенсивное. Водители редко соблюдают правила дорожного движения и останавливаются на пешеходном переходе, пропуская прохожих.

- Пока средствами безопасности дорожного движения оборудован только пешеходный переход на пересечении улиц Лескова и Осипенко. Здесь есть ограждение и мигающий светофор. В свою очередь, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тургенева и Лескова есть только нанесенная на асфальт разметка и знаки «Пешеходный переход», - рассказали «КП» общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU