2019-02-27T08:38:21+03:00
Звезды

С отчетным концертом перед орловцами выступит ансамбль «Светозары»

В программе прозвучат церковные песнопения, русские народные и казачьи песни, щедровки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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2 марта с отчетным концертом «По страницам зимних праздников» перед орловцами выступит фольклорный ансамбль «Светозары». Концерт пройдет в зале Орловского областного центра народного творчества.

В программе выступления прозвучат церковные песнопения, русские народные и казачьи песни, щедровки, а также народные игры. Ансамль разыграет вертепное представление «Смерть царя Ирода».

Вход для всех желающих свободный.

Начало концерта в 14 часов.

Адрес: переулок Карачевский, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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