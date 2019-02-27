С отчетным концертом перед орловцами выступит ансамбль «Светозары»
В программе прозвучат церковные песнопения, русские народные и казачьи песни, щедровки
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2 марта с отчетным концертом «По страницам зимних праздников» перед орловцами выступит фольклорный ансамбль «Светозары». Концерт пройдет в зале Орловского областного центра народного творчества.
В программе выступления прозвучат церковные песнопения, русские народные и казачьи песни, щедровки, а также народные игры. Ансамль разыграет вертепное представление «Смерть царя Ирода».
Вход для всех желающих свободный.
Начало концерта в 14 часов.
Адрес: переулок Карачевский, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU