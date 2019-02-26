На масленицу орловцы посоревнуются у кого чучело лучше

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-26T16:20:03+03:00

К участию в творческом конкурсе, который состоится 10 марта, приглашают всех желающих

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Масленица в этом году состоится 10 марта и в Орле жителям города предложили как следует подготовиться к празднику. В день гуляний в облцентре пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело.

Поучаствовать в состязании могут все желающие, правда нужно соблюсти ряд условий. Высота изготовленной куклы не должна быть меньше 1, 2 метра, допускается использование любых материалов. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора, наименования работы и контактного телефона.

Свои изделия можно принести 10 числа к 11.30 на площадь Ленина.

- Заявки на участие принимаются до 7 марта на электронную почту park.park@mail.ru. Подробная информация по телефону 73-17-20, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Победители получат призы и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU