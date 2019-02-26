Большинство наркопреступлений на Орловщине происходит в областном центре

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-26T15:22:20+03:00

В прошлом году таковых в городе было зафиксировано больше 400

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В Орле состоялось заседание антинаркотической комиссии. На нем была озвучена статистика по преступлениям в сфере оборота запрещенных веществ в области и городе. Так, большинство наркопреступлений в регионе совершается в самом Орле.

В 2018-м году на Орловщине зарегистрировано 629 подобных нарушений закона. В облцентре из них – 441. При этом в прошлом году наблюдалась тенденция к снижению наркопреступлений. В сравнении с 2017 годом их было зарегистрировано меньше на 14%.

- По социальному положению среди потребителей наркотических и психотропных средств основное место занимают безработные лица — 49,1%. Количество студентов и учащихся увеличилось с 29 до 30 человек, среди учащихся ссузов — с 14 до 17 человек. Количество состоящих на учете учащихся школ снизилось с 15 до 13 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU