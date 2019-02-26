Пьяный орловец ограбил торговую точку по продаже телефонов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-26T13:20:58+03:00

Он разбил стекло павильона и забрал с собой несколько гаджетов

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Прошлогоднее уголовное дело об ограблении торговой точки удалось раскрыть орловским полицейским. Тогда к стражам порядка обратились работники павильона по продаже и ремонту сотовых телефонов и сообщили о пропаже десяти гаджетов и двух видеорегистраторов. При этом, награбленное неизвестные вытащили, разбив стекло в окне выдачи товаров, а общий ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

После того, как правоохранители взялись за дело, им удалось отыскать девушку, которая пользовалась одним из похищенных телефонов. Но после проверки оказалось, что мобильный ей подарил молодой человек. Ему, в свою очередь, телефон и два регистратора достались от незнакомого молодого человека, который поблагодарил его за угощение спиртным в одном из баров города.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение грабителя. Им оказался 22-летний орловец, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Парень в преступлении сознался. Он рассказал стражам порядка, что, когда решил разбить стекло в торговой точке,был пьян. После хулиганство у него возникла идея прихватить с собой пару гаджетов. По словам молодого человека, один телефон он заложил в магазине как гарантию оплаты за спиртное. Куда он подевал остальные телефоны, орловец не вспомнил.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде. Полицейские разыскивают остальные похищенные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU