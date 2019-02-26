2019-02-26T12:42:04+03:00
Общество

Андрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техники

Зимнее содержание дорог вызвало у главы региона немало нареканий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Андрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техникиАндрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техникиФото: Архив "КП"
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На аппаратном совещании Губернатор Орловской области поднял проблему зимнего содержания дорог. Этот вопрос вызвал в этом году немало нареканий. Со слов главы региона, дорожной техники на Орловщине не хватает, запланировать приобретение новой техники нужно в ближайшее время.

Кроме того, Андрей Клычков подчеркнул, что уже сейчас надо начинать подготовку к выполнению дорожных работ в весенне-летний период. В этом году на содержание дорог в Орловской области выделили 940 миллионов рублей.

Отметим, в текущем году на счет Орла поступили 6 КДМ, купленных за счет средств регионального Дорожного фонда. Во время значительного ухудшения погоды на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения работало порядка 70 КДМ, 29 автогрейдеров, 30 погрузчиков, 6 бульдозеров и 4 ротора. Заработала и новая дорожная спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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