2019-02-26T12:36:48+03:00
Общество

На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться

Школьников ждут необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка
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С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников проводится всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Урок для учащихся 1-8 классов будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята «обучат» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки.

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор. В нем ученик увидит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных.

В Центральном Черноземье «Уроки цифры» состоятся во всех областных центрах. В частности, в Белгороде планируется его проведение в лицее №32, в Курске – в школе №61, а в Тамбове – в лицее №6.

- Мы рады возможности принять участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры», - говорит Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Сегодня средний возраст сотрудника Сбербанка в Центральном Черноземье составляет 34 года. Это свидетельствует о том, что мы делаем ставку на талантливую молодежь

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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