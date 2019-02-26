Число орловцев, подхвативших грипп и простуду, стало снижаться

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-26T12:32:29+03:00

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В Орловской области начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ. Больше половины заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

О ситуации с простудными заболеваниями на Орловщине рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

- На 8 календарной неделе (с 18 по 24 февраля 2019 года) в области зарегистрировано 5519 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости по области зарегистрировано среди совокупного населения, детей в возрасте 7-14 лет и взрослого населения, по городу Орлу – среди совокупного и взрослого населения, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Специалисты отмечают, что число госпитализированных от общего количества обратившихся за помощью к врачам остается невысоким – 2 %.

ИСТОЧНИК KP.RU