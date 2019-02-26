В Орле впервые пройдет конкурс чтецов духовной поэзии и прозы
В Орле впервые состоится конкурс чтецов духовной поэзии и прозы. Он состоится 24 марта, а подать заявки на участие можно до 10 числа.
Участниками конкурса станут воспитанники воскресных школ при орловских храмах, учащиеся православных гимназий. Приурочено творческое состязание к всероссийскому Дню православной книги, который отмечается ежегодно 14 марта.
- В ходе Конкурса могут использоваться произведения православной тематики писателей и поэтов России и произведения собственного сочинения. Приветствуются произведения о святых земли Орловской, а также поэтов и писателей Орловского края, - сообщает сайт Орлвоской митрополии.
Конкурс проводится по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония. Подробнее можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU