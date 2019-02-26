Орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе на объединение разных народов
В номинациях принимаются видеоролики, репортажи, фотографии
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Орловцев приглашают поучаствовать в региональном конкурсе на объединение разных народов, религий и конфессий. Заявки будут приниматься с 1 по 31 марта.
Конкурс проводится в номинациях «Лучшие видеоматериалы», «Лучшая художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи), «Лучшая фотография». Принимаются работы, опубликованные не более года до старта приема заявок на конкурс.
Победителей в каждой номинации наградят благодарностью губернатора Орловской области. Подать заявки для участия можно по адресу электронной почты: atk@adm.orel.ru или по адресу: площадь Ленина,1(кабинет 219).
ИСТОЧНИК KP.RU