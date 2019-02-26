«Пепельницу» в Детском парке Орла отреставрируют

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-26T11:53:03+03:00

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В грядущем сезоне ремонтных работ в Орле отреставрируют летнюю эстраду в Детском парке или, как зовут ее горожане, «пепельницу». Орловцев приглашают поучаствовать в обсуждении дизайн-проекта.

Ремонт ждет эстраду в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Эскиз уже готов. Как сообщает управление градостроительства горадминистрации, верхнюю часть амфитеатра (скамьи и лестницы) демонтируют, а остальные заменят. По планам, нижний ярус будет выполнен из такого материала как композитная доска. Также в проект входит специальная площадка для маломобильных орловцев – появиться она должна на месте нынешней кинобудки.

Входит в план реконструкции и замена ливневок на – цитата – «конструкции, отвечающие современным требованиям».

Познакомиться с проектом можно здесь. А направить свои предложения идеи горожане могут на почту arh_orel@mail.ru, с пометкой «амфитеатр в Детском парке».

ИСТОЧНИК KP.RU