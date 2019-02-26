СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-26T11:35:19+03:00

Почетные грамоты Губернатора получили победители и призеры чемпионата России по всестилевому каратэ и первенства Европы по каратэ

Изменить размер текста: A A

Орловских каратистов чествовали в областной администрации в понедельник, 25 февраля. Почетные грамоты Губернатора получили победители и призеры чемпионата России по всестилевому каратэ и первенства Европы по каратэ.

На церемонии награждения все внимание было отдано трем орловским спортсменкам. Варвара Головина завоевала бронзу на первенстве Европы по каратэ, Екатерина Анохина и Татьяна Кириченко заняли первое и второе место на чемпионате Европы по всестилевому каратэ.

- Почетными наградами отметили и тренеров девушек. Грамоты Губернатора Орловской области получили Сергей Кошелев и Алексей Панкратов, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU