Орловских каратистов чествовали в областной администрации
Орловских каратистов чествовали в областной администрации в понедельник, 25 февраля. Почетные грамоты Губернатора получили победители и призеры чемпионата России по всестилевому каратэ и первенства Европы по каратэ.
На церемонии награждения все внимание было отдано трем орловским спортсменкам. Варвара Головина завоевала бронзу на первенстве Европы по каратэ, Екатерина Анохина и Татьяна Кириченко заняли первое и второе место на чемпионате Европы по всестилевому каратэ.
- Почетными наградами отметили и тренеров девушек. Грамоты Губернатора Орловской области получили Сергей Кошелев и Алексей Панкратов, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU