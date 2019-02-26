2019-02-26T11:35:19+03:00
Общество

Орловских каратистов чествовали в областной администрации

Почетные грамоты Губернатора получили победители и призеры чемпионата России по всестилевому каратэ и первенства Европы по каратэ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловских каратистов чествовали в областной администрации в понедельник, 25 февраля. Почетные грамоты Губернатора получили победители и призеры чемпионата России по всестилевому каратэ и первенства Европы по каратэ.

На церемонии награждения все внимание было отдано трем орловским спортсменкам. Варвара Головина завоевала бронзу на первенстве Европы по каратэ, Екатерина Анохина и Татьяна Кириченко заняли первое и второе место на чемпионате Европы по всестилевому каратэ.

- Почетными наградами отметили и тренеров девушек. Грамоты Губернатора Орловской области получили Сергей Кошелев и Алексей Панкратов, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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