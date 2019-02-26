2019-02-26T11:36:36+03:00
Происшествия

14 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в квартире в Мценске

Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при курении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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14 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в квартире в Мценске14 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в квартире в МценскеФото: Архив "КП"
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Пожар в одной из квартир Мценска тушили спасатели минувшим вечером в понедельник, 25 февраля. ЧП произошло в 1-м Микрорайоне города. К моменту прибытия спасателей из окон квартиры на первом этаже шел дым. Огонь мог распространиться на смежные помещения.

- Из-за сильного задымления из квартир подъезда были эвакуированы 14 человек. В результате пожара в двухкомнатной квартире в зале выгорел диван, термические повреждения получили обои, квартира закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, пожар мог случиться из-за нарушений правил безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз – по пять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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