Орловских малышей с родителями приглашают на спектакль "Три кота"

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-26T11:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле малыши и их родители смогут увидеть постановку «Три кота» - историю о повседневной жизни, дружбе и приключениях.

Три героя спектакля – котята Коржик, Компот и их младшая сестренка Карамелька. В их большой семье жизнь никогда не стоит на месте: вместе они учатся выражать свои эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации, при помощи своей фантазии и родительского совета.

- В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут что дружба и семья – самое важное что есть на всем свете! А вы хотите чтобы ваши дети научились дружить и слушаться родителей? Тогда ждем вас вместе с детьми на веселом интерактивном спектакле, - говорят организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

Кромское ш-се, 4

2 марта, 12.00

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU