2019-02-26T10:43:53+03:00
Общество

Экскурсию для орловских школьников провели силовики

Подростки получили возможность осмотреть и потрогать вооружение и технику бойцов спецназа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото Росгвардии по Орловской областиФото Росгвардии по Орловской области
Изменить размер текста:

Экскурсию для орловских школьников провел орловский СОБР. Учащиеся школы № 45 получили возможность осмотреть и потрогать вооружение и технику бойцов спецназа.

Фото Росгвардии по Орловской области

Фото Росгвардии по Орловской области

За два часа ребятам рассказали о специфике каждого из подразделений Росгвардии. Наибольшее внимание уделили работе отряда СОБР. Детям рассказали, какими качествами должен обладать будущий сотрудник отряда и как попасть на работу в Росгвардию. После инструктажа школьники осмотрели выставку оружия, спецсредств и автопарка.

Фото Росгвардии по Орловской области

Фото Росгвардии по Орловской области

- Работе с молодежью мы уделяем особое значение. Мы понимаем, что нашим детям придется в скором будущем защищать интересы государства. Подобные мероприятия помогают формированию уважения и заинтересованности к нашей работе, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный орловец ограбил торговую точку по продаже телефонов
Андрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техники
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Число орловцев, подхвативших грипп и простуду, стало снижаться
В Орле впервые пройдет конкурс чтецов духовной поэзии и прозы
Орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе на объединение разных народов
«Пепельницу» в Детском парке Орла отреставрируют
Орловских каратистов чествовали в областной администрации
14 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в квартире в Мценске
Орловских малышей с родителями приглашают на спектакль "Три кота"
При пожаре в жилом доме в орловской деревне погиб мужчина
Постоянную выставку с экспонатами орловских предприятий откроют в ОГУ
Пожар в театре Тургенева тренировались тушить орловские огнеборцы
Способом увеличения орловского бюджета чиновники видят повышение доходов за наем жилых помещений
На Орловщине социально ориентированные организации получат субсидии
Еще один паровоз стал частью мемориала на Привокзальной площади в Орле
ФК «Орел» сыграл с победным счетом с молодежкой «Авангарда»
В Орловской области обнаружили небезопасную плотину
Джазовый фестиваль «Ритменс» состоится в Орле
В Орле спортивная иномарка столкнулась с двумя авто
Пьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефон
Лыжная гонка состоялась в Кривцовском мемориале под Орлом
Орловские власти потратят почти 3 миллиона рублей на отлов бродячих животных
Лже-газовщица обокрала орловскую пенсионерку
Неисправность печного отопления стала причиной пожара в бане под Орлом
О давлении на бизнес орловские предприниматели могут пожаловаться в Следственный комитет
В Орле бездомный избил местного жителя