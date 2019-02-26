Экскурсию для орловских школьников провели силовики

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-26T10:43:53+03:00

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Экскурсию для орловских школьников провел орловский СОБР. Учащиеся школы № 45 получили возможность осмотреть и потрогать вооружение и технику бойцов спецназа.

Фото Росгвардии по Орловской области

За два часа ребятам рассказали о специфике каждого из подразделений Росгвардии. Наибольшее внимание уделили работе отряда СОБР. Детям рассказали, какими качествами должен обладать будущий сотрудник отряда и как попасть на работу в Росгвардию. После инструктажа школьники осмотрели выставку оружия, спецсредств и автопарка.

Фото Росгвардии по Орловской области

- Работе с молодежью мы уделяем особое значение. Мы понимаем, что нашим детям придется в скором будущем защищать интересы государства. Подобные мероприятия помогают формированию уважения и заинтересованности к нашей работе, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU