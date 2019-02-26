При пожаре в жилом доме в орловской деревне погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-26T10:27:34+03:00

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В понедельник ночью, 25 февраля, в деревне Большое Сотниково Урицкого района случилось ЧП. Загорелся жилой дом.

- В результате пожара сгорела по всей площади сгорела крыша, сам дом выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Ближе к утру спасатели обнаружили в доме тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз – по пять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU