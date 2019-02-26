2019-02-26T10:06:29+03:00
Общество

Постоянную выставку с экспонатами орловских предприятий откроют в ОГУ

Экспозиция будет рассказывать о продукции и развитии производств
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле состоялось совещание по вопросу организации выставки предприятий региона. Постоянную экспозицию орловской промышленности откроют в ОГУ в рамках соглашения между региональным Департаментом промышленности и торговли и опорным вузом. Выставка будет рассказывать орловцам о продукции и развитии производств.

Так, было принято решение развернуть стенды предприятий в помещении фундаментальной библиотеки. Там будут транслировать видеоматериалы, а для самой экспозиции будет разработан единый дизайн.

- Выставка будет способствовать положительному позиционированию промышленного потенциала региона, а также популяризации инженерных профессий и специальностей среди молодёжи нашей области, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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