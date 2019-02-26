2019-02-26T09:41:26+03:00
Общество

Пожар в театре Тургенева тренировались тушить орловские огнеборцы

По замыслу учения, огонь загорелся под сценой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Пожар в театре Тургенева тренировались тушить орловские огнеборцы. По замыслу учения, огонь загорелся под сценой.

После того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация, персонал театра эвакуировал людей. Но из-за быстрого распространения огня несколько человек не смогли самостоятельно покинуть здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Было дано распоряжение на опускание противопожарного занавеса из негорючих материалов.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Персонал сообщил о пожаре в службу спасения. После прибытия пожарных было формировано звено газодымозащитников. Под сценой спасатели обнаружили двоих человек, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели разделились: одни занимались тушением пожара, другие – прикрывали оставшиеся помещения от распространения условного огня, третьи разведывали помещения и эвакуировали пострадавших. Нксколько человек спасатели вывели из здания через капюшоны. После их предали медикам для осмотра.

- Все подразделения действовали, как единый слаженный механизм. Личный состав получил профессиональные навыки применительно к данному объекту: определены направления и маршруты ведения спасательных работ из здания, проверена возможность доступа ко всем помещениям, отработаны схемы подачи огнетушащих веществ, - добавили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный орловец ограбил торговую точку по продаже телефонов
Андрей Клычков: Орловской области не хватает дорожной техники
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Число орловцев, подхвативших грипп и простуду, стало снижаться
В Орле впервые пройдет конкурс чтецов духовной поэзии и прозы
Орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе на объединение разных народов
«Пепельницу» в Детском парке Орла отреставрируют
Орловских каратистов чествовали в областной администрации
14 человек эвакуировали спасатели из-за пожара в квартире в Мценске
Орловских малышей с родителями приглашают на спектакль "Три кота"
Экскурсию для орловских школьников провели силовики
При пожаре в жилом доме в орловской деревне погиб мужчина
Постоянную выставку с экспонатами орловских предприятий откроют в ОГУ
Способом увеличения орловского бюджета чиновники видят повышение доходов за наем жилых помещений
На Орловщине социально ориентированные организации получат субсидии
Еще один паровоз стал частью мемориала на Привокзальной площади в Орле
ФК «Орел» сыграл с победным счетом с молодежкой «Авангарда»
В Орловской области обнаружили небезопасную плотину
Джазовый фестиваль «Ритменс» состоится в Орле
В Орле спортивная иномарка столкнулась с двумя авто
Пьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефон
Лыжная гонка состоялась в Кривцовском мемориале под Орлом
Орловские власти потратят почти 3 миллиона рублей на отлов бродячих животных
Лже-газовщица обокрала орловскую пенсионерку
Неисправность печного отопления стала причиной пожара в бане под Орлом
О давлении на бизнес орловские предприниматели могут пожаловаться в Следственный комитет
В Орле бездомный избил местного жителя