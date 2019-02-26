СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-26T09:41:26+03:00

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Пожар в театре Тургенева тренировались тушить орловские огнеборцы. По замыслу учения, огонь загорелся под сценой.

После того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация, персонал театра эвакуировал людей. Но из-за быстрого распространения огня несколько человек не смогли самостоятельно покинуть здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Было дано распоряжение на опускание противопожарного занавеса из негорючих материалов.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Персонал сообщил о пожаре в службу спасения. После прибытия пожарных было формировано звено газодымозащитников. Под сценой спасатели обнаружили двоих человек, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели разделились: одни занимались тушением пожара, другие – прикрывали оставшиеся помещения от распространения условного огня, третьи разведывали помещения и эвакуировали пострадавших. Нксколько человек спасатели вывели из здания через капюшоны. После их предали медикам для осмотра.

- Все подразделения действовали, как единый слаженный механизм. Личный состав получил профессиональные навыки применительно к данному объекту: определены направления и маршруты ведения спасательных работ из здания, проверена возможность доступа ко всем помещениям, отработаны схемы подачи огнетушащих веществ, - добавили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU