2019-02-26T08:34:04+03:00
Общество

Способом увеличения орловского бюджета чиновники видят повышение доходов за наем жилых помещений

О дополнительных резервах депутаты говорили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Способом увеличения орловского бюджета чиновники видят повышение доходов за наем жилых помещенийСпособом увеличения орловского бюджета чиновники видят повышение доходов за наем жилых помещенийФото: Архив "КП"
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Способом увеличения орловского бюджета чиновники назвали повышение доходов за наем жилых помещений. О дополнительных резервах депутаты говорили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике в понедельник, 25 февраля.

Комитет отметил необходимость повысить результативность деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации зарплаты, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам в бюджет города. Депутаты посчитали, что администрация Орла должна усилить работу по администрированию доходов и взысканию задолженности за аренду земельных участков.

Так, одним из таких резервов должен быть доход от платы за наём жилых помещений. Например, в 2018 году выполнить план удалось лишь на половину: плата за пользование жилыми помещениями обеспечена только на 54,7 %. Согласно ему, в бюджет города должно было поступить более 43 миллионов рублей, но фактически пришло 23,7 миллиона рублей.

- Комитет предложил до 1 апреля предоставить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности по администрируемым доходам, принять действенные меры по повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, комплексного использования инструментов снижения недоимки как по досудебному урегулированию задолженности, так и в результате активизации работы по взысканию её в судебном порядке, — отметил Сергей Себякин, заместитель председателя городского Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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