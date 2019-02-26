СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-26T08:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители орловских выпускников попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ. К Всероссийской акции Орловщина присоединилась в понедельник, 25 февраля. Местами со старшеклассниками взрослые поменялись в гимназии № 19 в Орле.

- Организатором акции выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Она проводилась в Орловской области уже в 3 раз. Для проведения экзамна были организованы 4 пункта в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове, чтобы помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, - сообщили «КП» а пресс-службе Правительства Орловской области.

В Орле в экзамене приняли участие около 50 человек. В аудиториях родителей рассадили согласно спискам: каждый занимал место в соответствии с число-буквенным кодом. Участники акции прошли все процедуры: зарегистрировались, сдали мобильные телефоны и личные вещи, прошли через рамку металлодетектора. Для родителей провели инструктаж по заполнению бланков. Затем в аудитории им раздали индивидуальные комплекты экзаменационных материалов, на основе тем, которые будут использоваться на ЕГЭ для выпускников в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU