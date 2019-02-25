2019-02-25T18:00:47+03:00
Общество

На Орловщине социально ориентированные организации получат субсидии

Выплаты из областного бюджета предоставят по итогам конкурса
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области объявлен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий. Средства, по его итогам, будут выделены из бюджета региона.

Среди направлений деятельности конкурсантов - социальная поддержка и защита, охрана окружающей среды и животных, профилактика опасным форм поведения граждан, повышение качество жизни людей пожилого возраста и другие.

- Руководитель проекта (программы) либо лицо, его замещающее, представляет свой проект (программу) перед конкурсной комиссией в день ее заседания, после чего комиссия оценивает заявки по 100-балльной шкале по 8 критериям и коэффициентам их значимости и принимает решение о выделении субсидий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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