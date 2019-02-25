25 Февр. 17:33 2019-02-25T17:33:16+03:00

Еще один паровоз стал частью мемориала на Привокзальной площади в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Еще один паровоз стал частью мемориала на Привокзальной площади в Орле. «ЭР 795-11»вмонтировали перед зданием бывшего ДК «Железнодорожников», ныне – филармонии.

Паровоз доставили в Орел еще на прошлой неделе. Композицию составляют также вагон-«теплушка», стилизованный под время Великой Отечественной войны, бронированный танковый тягач БТТ-1 с открытой платформой и гвардейский реактивный миномет «Катюша».

Напомним, военно-исторический мемориальный комплекс приурочили к 150-летию железнодорожного узла «Орел» и 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Его монтаж на месте бывших клумб стартовал в мае 2018 года на средства общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU