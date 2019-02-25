ФК «Орел» сыграл с победным счетом с молодежкой «Авангарда»
Это первая победа команды в 2019 году
Фото: vk.com/fc_orelgu57Фото: соцсети
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ФК «Орел» одержал первую победу в 2019-м году. Победоносно команда сыграла с молодежкой «Авангарда».
О результатах матча рассказал портал «Орелспорт». В товарищеском матче команды сыграли со счетом 5:1. Счет орловская команда открыла с пенальти, затем забила три мяча и один пропустила. После перерыва футболисты забили еще два гола.
Отмечается, что сейчас команда готовится к новому сезону Первенства Третьего дивизиона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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