В Орловской области обнаружили небезопасную плотину
Орловская природоохранная прокуратура выявила небезопасную плотину в Троснянском районе области. Оказалось, что сооружение не соответствует требованиям закона «О безопасности гидротехнических сооружений».
Речь идет о плотине в деревне Покровское.
- Установлено, что декларация безопасности гидротехнического сооружения отсутствует, соответствующие сведения не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений, не определена эксплуатирующая организация ГТС, меры по безопасности и предотвращению аварии на гидротехническом сооружении не разрабатываются и не реализуются, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Суд удовлетворил иск об устранении всех нарушений – заняться этим должна местная администрация.
ИСТОЧНИК KP.RU