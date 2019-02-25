В Орловской области обнаружили небезопасную плотину

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-25T15:36:17+03:00

По решению суда, нарушения должны быть устранены

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Орловская природоохранная прокуратура выявила небезопасную плотину в Троснянском районе области. Оказалось, что сооружение не соответствует требованиям закона «О безопасности гидротехнических сооружений».

Речь идет о плотине в деревне Покровское.

- Установлено, что декларация безопасности гидротехнического сооружения отсутствует, соответствующие сведения не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений, не определена эксплуатирующая организация ГТС, меры по безопасности и предотвращению аварии на гидротехническом сооружении не разрабатываются и не реализуются, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Суд удовлетворил иск об устранении всех нарушений – заняться этим должна местная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU