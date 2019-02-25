Джазовый фестиваль «Ритменс» состоится в Орле

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-25T15:28:15+03:00

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В марте в Орле состоится джазовый фестиваль «Ритменс». Музыкальное событие запланировано на 29 марта.

Площадкой для фестиваля станет концертный зал Орловской хореографической школы.

- Когда ты слышишь мелодии джаза, то забываешь все проблемы, и музыка уносит тебя далеко отсюда. Каждый музыкант играет свою мелодию, но все вместе это звучит просто идеально. Такое гармоничное сочетание сразу нескольких казалось бы несовместимых друг с другом стилей музыки можно было услышать только на Джазовом фестивале орловской группы «Ритменс", - говорят организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

29 марта в 19.00

Ул. 60-летия Октября, 11а

ИСТОЧНИК KP.RU