Джазовый фестиваль «Ритменс» состоится в Орле
В марте в Орле состоится джазовый фестиваль «Ритменс». Музыкальное событие запланировано на 29 марта.
Площадкой для фестиваля станет концертный зал Орловской хореографической школы.
- Когда ты слышишь мелодии джаза, то забываешь все проблемы, и музыка уносит тебя далеко отсюда. Каждый музыкант играет свою мелодию, но все вместе это звучит просто идеально. Такое гармоничное сочетание сразу нескольких казалось бы несовместимых друг с другом стилей музыки можно было услышать только на Джазовом фестивале орловской группы «Ритменс", - говорят организаторы.
КОГДА, ГДЕ?
29 марта в 19.00
Ул. 60-летия Октября, 11а
ИСТОЧНИК KP.RU
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