В Орле спортивная иномарка столкнулась с двумя авто
Сегодня днем в Орле на улице Комсомольской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фото с места происшествия появились в местных сообществах в социальных сетях, на снимках видно, что одна из машин протаранила столб.
На снимках с места аварии видно, что у «Ауди» сильно помят перед. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал об аварии от очевидца поступил во втором часу дня. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
В пресс-службе УМВД России по Орловской области пояснили, что полицейские устанавливают обстоятельства аварии. К настоящему моменту известно, что участники ДТП - "Ауди", "Ниссан" и "Нива." Пострадавших нет.
Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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