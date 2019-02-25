2019-02-25T14:05:14+03:00
Происшествия

Пьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефон

Уличного грабителя задержали сотрудники полиции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефонПьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефонФото: Архив "КП"
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В одно из отделений полиции обратился житель Орла с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что столкнулся с незнакомцем на улице. Но прохожий повел себя агрессивно, избил его и забрал мобильный телефон, который выпал из куртки, и скрылся.

- По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение причастного к грабежу. Им оказался ранее судимый 24-летний орловец, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, в момент грабежа молодой человек был пьян. Похищенный телефон стражи порядка у него забрали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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