Пьяный орловец избил прохожего и забрал его сотовый телефон

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-25T14:05:14+03:00

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В одно из отделений полиции обратился житель Орла с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что столкнулся с незнакомцем на улице. Но прохожий повел себя агрессивно, избил его и забрал мобильный телефон, который выпал из куртки, и скрылся.

- По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение причастного к грабежу. Им оказался ранее судимый 24-летний орловец, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, в момент грабежа молодой человек был пьян. Похищенный телефон стражи порядка у него забрали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU