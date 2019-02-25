Лыжная гонка состоялась в Кривцовском мемориале под Орлом

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-25T13:30:36+03:00

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Лыжная гонка состоялась в Кривцовском мемориале в Болховском районе. В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, соревнования прошли в память о советском лыжнике-инструкторе Федоре Давыдове.

Давыдов был командиром одного из лыжных батальонов, которые сражались на этой земле зимой 1942 года против немецко-фашистских захватчиков. Он героически погиб 1 марта в сражении за высоту 199,1 в деревне Толкачево. Это был отважный, человек, совершивший два крупнейших перехода: по маршруту Магадан-Хабаровск - 4000 километров и по маршруту «Кузбасс-Донбас» - 4400 километров.

Участие в гонке приняли команды учащихся орловских школ, коллектив поискового отряда «Костёр», сотрудники и ветераны орловского Следственного комитета, воспитанники Некрасовской школы-интерната. Участники гонки распределялись по 3 маршрутам. Каждому лыжнику выдавался нагрудный номер, соответствующий номеру тех лыжных батальонов, которые сражались на Болховской земле. Завершились соревнования церемонией награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU