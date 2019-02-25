Орловские власти потратят почти 3 миллиона рублей на отлов бродячих животных
Подрядчика на эти цели определят уже на этой неделе
Орловские власти потратят почти 3 миллиона рублей на отлов бродячих животныхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские власти потратят почти 3 миллиона рублей на отлов бродячих животных. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок. Подрядчика на эти цели определят уже на этой неделе.
Согласно названию закупки, в Орле займутся не только отловом безнадзорных собак и кошек, но и их определением в приюты. Однако по документам в «гостиницы» планируется поместить всего 20 бездомных животных.
Отмечается, что около 1115 городских бродяг усыпят и утилизируют. Немедленному умерщвлению будут подвергнуты животные, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей.
ИСТОЧНИК KP.RU