Лже-газовщица обокрала орловскую пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-25T12:26:12+03:00

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В Орле лже-газовщица обокрала 81-летнюю пенсионерку. Мошенница, по словам старушки, была очень настойчивой. Женщина знала о подобных мошенничествах, но столкнувшись с этим, не смогла препятствовать визитерше.

Якобы сотрудница газовой службы, рассказала пенсионерка, задавала много разных вопросов и сразу повела ее на кухню. Добычей мошенницы стали сбережения женщины – 21 тысяча рублей. Пропажу пожилая орловчанка обнаружила на следующий день.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU