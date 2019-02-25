СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-25T12:11:48+03:00

Неисправность печного отопления стала причиной пожара в бане под Орлом Фото: Архив "КП"

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Субботним вечером, 23 февраля, в селе Росстани Ливенского района произошло масштабное ЧП. Загорелись жилой дом на двух хозяев и баня.

- В результате пожара в доме огнем повреждена обрешетка крыши на площади 24 квадратных метров, закопчены стены в кухне и прихожей. Выгорела деревянная веранда, кровля обрушилась. Баня сгорела на площади 16 квадратных метров и обрушилась, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего запрошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU