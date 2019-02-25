О давлении на бизнес орловские предприниматели могут пожаловаться в Следственный комитет
В СК России начала работу телефонная линия по данной теме
Фото: архив "КП"
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В Следственном комитете России начала работу горячая линия, по которой можно пожаловаться о давлении на бизнес. Орловские предприниматели могут сообщить о подобных случаях как в федеральное ведомство, так и в территориальное.
- В региональном следственном управлении СК выделенная телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес, работает круглосуточно, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Номер линии 8-920-800-54-50.
Прием сообщений в СК России осуществляется по номеру 8(495)986-78-18.
ИСТОЧНИК KP.RU