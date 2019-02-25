В Орле бездомный избил местного жителя

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-25T11:47:10+03:00

Посиделки за бутылкой обернулись госпитализацией для одного мучжины и уголовным делом для другого

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В Орле оперативники установили личность мужчины, избившего местного жителя. Посиделки за бутылкой обернулись госпитализацией для одного и уголовным делом для другого.

Все произошло на днях. Полицейским из больницы сообщили о том, что в медучреждение поступил 37-летний пациент с травмами. Его, якобы, избил собутыльник. Стражи порядка опросили пострадавшего, свидетелей и занялись розыском дебошира.

- Злоумышленник изначально пытался скрыть информацию о себе и представлялся вымышленным именем. Полицейские установили, что доставленный - 46-летний гражданин без определенного места жительства, - сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Орловской области.

Теперь драчуну грозит реальный срок – возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU