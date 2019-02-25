2019-02-25T11:39:19+03:00
Происшествия

Жилой дом загорелся в орловской деревне из-за аварийной работы электроустановок

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жилой дом загорелся в орловской деревне из-за аварийной работы электроустановокЖилой дом загорелся в орловской деревне из-за аварийной работы электроустановокФото: Архив "КП"
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Жилой дом загорелся в деревне Михайловка Орловского района в минувшую субботу, 23 февраля. ЧП произошло ранним утром.

- В результате пожара выгорела крыша на площади 72 квадратных метра, веранда - на площади 12 квадратных метров, сгорела терраса, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего запрошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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