Жилой дом загорелся в орловской деревне из-за аварийной работы электроустановок
Жилой дом загорелся в деревне Михайловка Орловского района в минувшую субботу, 23 февраля. ЧП произошло ранним утром.
- В результате пожара выгорела крыша на площади 72 квадратных метра, веранда - на площади 12 квадратных метров, сгорела терраса, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям специалистов причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего запрошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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