Орловцы увидят спектакль «Женихи»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-25T11:29:15+03:00

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В грядущую пятницу, 1 марта, орловцы увидят постановку «Женихи» с Валентиной Кравченко и Александром Панкратовым-Черным. Дуэт артистов обещает подарить гостям конгресс-холла прекрасный вечер.

Завязка такова - родители Кати (Панкратов-Черный и Кравченко) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце беременности. Вот не задача: дочь беременна, а мужа нет. Да что там мужа, даже жениха. История закручивается вокруг поиска хоть какой-нибудь кандидатуры для своей дочки. Для каждого потенциального жениха находчивые родители придумывают сценарий: на одного лучше действует ружье, на другого — чувство жалости, на третьего — крепкое слово.

- Спектакль будет интересен как мужчинам, так и женщинам любого возраста, - отмечают организаторы события.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

1 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU