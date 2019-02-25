СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-25T10:46:34+03:00

Спасатели потушили пожар в квартире на улице Матроса Силякова в Орле Фото: Архив "КП"

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения

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Спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире на улице Матроса Силякова в Орле. ЧП произошло в субботу, 23 февраля, поздним вечером.

- В результате пожара в квартире на четвертом этаже выгорела часть шкафа и обоев, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как предполагают специалисты, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего запрошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU