Спасатели потушили пожар в квартире на улице Матроса Силякова в Орле
Спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире на улице Матроса Силякова в Орле. ЧП произошло в субботу, 23 февраля, поздним вечером.
- В результате пожара в квартире на четвертом этаже выгорела часть шкафа и обоев, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Как предполагают специалисты, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего запрошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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