СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-25T10:08:42+03:00

По словам активистов, проблемы с вывозом мусора есть во всех районах города

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Орловские общественники призвали властей лучше контролировать работу регоператора по вывозу ТКО. По словам активистов, проблемы с вывозом мусора есть во всех районах Орла.

- Только в Железнодорожном районе - около 10 контейнерных площадок, заваленных мусором. Орловцы не понимают, зачем взимается повышенная плата за вывоз мусора, если существенных изменений не произошло, - рассказали «КП» общественники.

Кроме того, орловцы интересуются, будут ли установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Пока отходы сбрасывают в один контейнер, а затем везут на сортировку.

Жалобы активистам поступают и по вопросам полного отсутствия мусорных контейнеров. Такая ситуация, например, произошла в поселке Колпна у жителей дома по 4-му Комсомольскому переулку. Дело в том, что раньше контейнер был, но затем он прогнил. Его увезли, но нового до сегодняшнего дня так и не появилось. Подобный случай есть и в Орле. На улице Брестской, 10 контейнер есть, но всего один. Объема мусорного бака не хватает для всех отходов, которые выбрасывают жильцы дома и сотрудники ближайших кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU