СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-25T09:39:26+03:00

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Пожарные учения провели спасатели в орловском ЦУМе.Условный пожар в торговом центре сотрудники МЧС учились тушить в течение четырех дней.

Место пожара менялось каждый день, чтобы повысить уровень профподготовки личного состава. По задумке, сначала «пожар» случился на парковке внутри здания нового корпуса универмага, затем на крыше. На третий день загорелся подвал, в заключительный день – в торгово-производственном помещении.

- Пожарно-тактические занятия проводятся с целью ознакомления с объектами на практике, для того чтобы в случае реального происшествия пожарные могли свободно ориентироваться в задымленном помещении и в более сжатые сроки провести необходимую работу по ликвидации пожара, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU