2019-02-25T09:08:41+03:00
Происшествия

В Орле внедорожник не поделил дорогу с легковушкой

Пожилой водитель автомобиля «ИЖ» госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 24 февраля, в Орле произошло ДТП с участием внедорожника «Хендаи» и легковушки «ИЖ». В аварии пострадал пожилой водитель легковушки.

ДТП случилось в десятом часу утра. 42-летняя автоледи ехала за рулем «Хендаи» по улице Свердлова областного центра.

- В районе дома № 108 она допустила столкновение с автомобилем «ИЖ», которым управлял 77-летний мужчина, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «ИЖ» получил телесные повреждения, госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24