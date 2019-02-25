В Орле внедорожник не поделил дорогу с легковушкой

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-25T09:08:41+03:00

Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В минувшее воскресенье, 24 февраля, в Орле произошло ДТП с участием внедорожника «Хендаи» и легковушки «ИЖ». В аварии пострадал пожилой водитель легковушки.

ДТП случилось в десятом часу утра. 42-летняя автоледи ехала за рулем «Хендаи» по улице Свердлова областного центра.

- В районе дома № 108 она допустила столкновение с автомобилем «ИЖ», которым управлял 77-летний мужчина, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «ИЖ» получил телесные повреждения, госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU