В Орле внедорожник не поделил дорогу с легковушкой
В минувшее воскресенье, 24 февраля, в Орле произошло ДТП с участием внедорожника «Хендаи» и легковушки «ИЖ». В аварии пострадал пожилой водитель легковушки.
ДТП случилось в десятом часу утра. 42-летняя автоледи ехала за рулем «Хендаи» по улице Свердлова областного центра.
- В районе дома № 108 она допустила столкновение с автомобилем «ИЖ», которым управлял 77-летний мужчина, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП водитель автомобиля «ИЖ» получил телесные повреждения, госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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