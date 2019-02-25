СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-25T09:07:08+03:00

В Орле местную жительницу на улице ограбил ее земляк Фото: Архив "КП"

Мужчина поживился ее сумкой с телефоном, кошельком и продуктами

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В Орле местную жительницу на улице ограбил ее земляк. Инцидент произошел в Северном районе. Женщина возвращалась с работы вечером. Остановившись на одном из перекрестков, ее сумку с телефоном, продуктами и деньгами выхватил неизвестный мужчина.

На месте происшествия полицейские опросили жертву грабежа и возможных очевидцев преступления. В результате розыска стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний орловец.

- Мужчина рассказал полицейским, где выбросил похищенную сумку. Сотовый телефон, с его слов, он потерял, а небольшой суммой денег и продуктами распорядился по своему усмотрению, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мобильный телефон разыскивают стражи порядка. Сумку женщины оперативники обнаружили в указанном грабителем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU