В Орле местную жительницу на улице ограбил ее земляк
В Орле местную жительницу на улице ограбил ее земляк. Инцидент произошел в Северном районе. Женщина возвращалась с работы вечером. Остановившись на одном из перекрестков, ее сумку с телефоном, продуктами и деньгами выхватил неизвестный мужчина.
На месте происшествия полицейские опросили жертву грабежа и возможных очевидцев преступления. В результате розыска стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний орловец.
- Мужчина рассказал полицейским, где выбросил похищенную сумку. Сотовый телефон, с его слов, он потерял, а небольшой суммой денег и продуктами распорядился по своему усмотрению, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мобильный телефон разыскивают стражи порядка. Сумку женщины оперативники обнаружили в указанном грабителем месте.
ИСТОЧНИК KP.RU