2019-02-25T08:47:08+03:00
Происшествия

В Орле "БМВ" сбил пенсионерку

Пожилая женщина получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле водитель иномарки "БМВ" сбил пенсионерку. Пожилая женщина получила травмы.

Авария случилась в праздничный день 23 февраля. Примерно в половине первого 35-летний водитель двигался на автомобиле по Магазинной улице со стороны 4-й Курской в направлении 2-й Курской.

- В районе дома №23 по улице Магазинная произошел наезд на 81-летнюю женщину-пешехода которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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