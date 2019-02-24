Школа №51 стала «самой заметной» в Орле

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-24T15:12:59+03:00

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В Орле подведены итоги конкурса «Самая заметная школа», организованного региональной Госавтоинспекцией. По его итогом, победителем стало учебное учреждение №51 областного центра.

Цель творческого состязания - популяризации использования светоотражающих элементов среди учеников школ.

- В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с представителями посещаемого учебного заведения проверяли у школьников наличие фликеров. По результатам проверки была установлена школа, в которой наибольший процент учащихся имеет световозвращающие элементы. Кроме того, были отмечены и награждены грамотами, а также методической литературой ряд школ, в которых работа по пропаганде применения светоотражающих элементов проводилась на достаточно серьезном уровне, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, что полицейские выделили и школу №33. Победители получили грамоты и подарки, а также уголки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU